"Спартак" показал отбор в исполнении Тедеско на тренировке
Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско личным примером на тренировке показал, как нужно делать отборы.
Соответствующий кадр пресс-служба "красно-белых" опубликовала в твиттере, подписав его: "Доменико в порядке! Чистейший отбор".
Доменико в порядке! Чистейший отбор #СпартакТамбов pic.twitter.com/v1nkqW8nuR— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 4, 2020
Тедеско возглавляет столичную команду с октября 2019 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца этого сезона.
По итогам 16 туров "Спартак" делит лидерство в РПЛ с "Зенитом" и ЦСКА.
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