"Спартак" показал отбор в исполнении Тедеско на тренировке

Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско личным примером на тренировке показал, как нужно делать отборы.

Соответствующий кадр пресс-служба "красно-белых" опубликовала в твиттере, подписав его: "Доменико в порядке! Чистейший отбор".

Тедеско возглавляет столичную команду с октября 2019 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца этого сезона.

По итогам 16 туров "Спартак" делит лидерство в РПЛ с "Зенитом" и ЦСКА.

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