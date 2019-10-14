"Спартак" показал первую тренировку команды под руководством Тедеско
Сегодня, 14 октября, новым главным тренером "Спартака" стал Доменико Тедеско. Спустя несколько часов назначения он провел первую тренировку с командой. Занятие прошло в Тушино. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.
По данным источника, на занятие футболистам были также представлены ассистент главного тренера Андреас Хинкель и тренер вратарей Макс Урванчки.
Отметим, что в тренировке также участвовали игроки "Спартака-2", так как некоторые футболисты основной команды сейчас в сборных.
Контракт между Тедеско и "Спартаком" действует до лета 2021 года.
19 октября состоится матч 13-го тура РПЛ "Спартак" - "Рубин". Встреча пройдет в Москве и начнется в 16:30 (мск).
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