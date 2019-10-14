"Спартак" показал первую тренировку команды под руководством Тедеско

Теги спартак москвадоменико тедеско

"Спартак" показал первую тренировку команды под руководством Тедеско

Сегодня, 14 октября, новым главным тренером "Спартака" стал Доменико Тедеско. Спустя несколько часов назначения он провел первую тренировку с командой. Занятие прошло в Тушино. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

По данным источника, на занятие футболистам были также представлены ассистент главного тренера Андреас Хинкель и тренер вратарей Макс Урванчки.

Отметим, что в тренировке также участвовали игроки "Спартака-2", так как некоторые футболисты основной команды сейчас в сборных.

Контракт между Тедеско и "Спартаком" действует до лета 2021 года.

19 октября состоится матч 13-го тура РПЛ "Спартак" - "Рубин". Встреча пройдет в Москве и начнется в 16:30 (мск).

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