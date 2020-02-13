"Спартак" показал первую тренировку на сборе в Сочи

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"Спартак" показал первую тренировку на сборе в Сочи

Пресс-служба московского "Спартака" продемонстрировала, как прошла первая тренировка команды на сборе в Сочи.

В YouTube-канале "красно-белых" появилась видеозапись с кадрами занятия, которое проходило при неблагоприятных погодных условиях.

В Сочи "Спартак" пробудет до начала следующей недели. 16 февраля "народная команда" проведёт товарищеский матч с ереванским "Араратом".

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