"Спартак" показал первый гол Соболева на тренировке

Теги спартак москваалександр соболев

"Спартак" показал первый гол Соболева на тренировке

Сегодня, 31 января, новичок "Спартака" Александр Соболев приступил к тренировкам с командой на сборе в Катаре.

В ходе занятия 22-летний нападающий забил свой первый гол за "красно-белых".

Напомним, что "Спартак" арендовал Соболева у "Крыльев Советов" до конца сезона с правом последующего выкупа.

За "народную команду" форвард будет выступать под 77-м номером.

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