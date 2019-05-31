"Спартак" показал подборку лучших голов в сезоне-2018/19

Теги спартак москвафернандо лукас мартинслуис адрианозе луиш

"Спартак" показал подборку лучших голов в сезоне-2018/19

Пресс-служба "Спартака" поделилась подборкой из 10 лучших голов, которые были забиты в сезоне-2018/19. 

В список попали забитые мячи Фернандо, Николая Рассказова, Георгия Джикии, Романа Зобнина, Лоренсо Мельгарехо, Зе Луиша, Софьяна Ханни и Луиса Адриано.

Напомним, что в минувшем сезоне "Спартак" занял пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Также "красно-белые" дошли до четвертьфинала Кубка России.

Не пропустите: Джикия - лучший игрок "Спартака" по версии фанатов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Польский хавбек Шиманьский перешел в "Динамо"

Польский хавбек Шиманьский перешел в "Динамо"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 30 64
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 30 56
3 Краснодар Краснодар 30 56
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 30 51
5 Спартак Москва Спартак Москва 30 49
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 30 46
7 Оренбург Оренбург 30 43
8 Ахмат Ахмат 30 42
9 Ростов Ростов 30 41
10 Урал Урал 30 38
11 Рубин Рубин 30 36
12 Динамо Москва Динамо Москва 30 33
13 Крылья Советов Крылья Советов 30 28
14 Уфа Уфа 30 26
15 Анжи Анжи 30 21
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов