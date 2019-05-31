"Спартак" показал подборку лучших голов в сезоне-2018/19

Пресс-служба "Спартака" поделилась подборкой из 10 лучших голов, которые были забиты в сезоне-2018/19.

В список попали забитые мячи Фернандо, Николая Рассказова, Георгия Джикии, Романа Зобнина, Лоренсо Мельгарехо, Зе Луиша, Софьяна Ханни и Луиса Адриано.

Напомним, что в минувшем сезоне "Спартак" занял пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Также "красно-белые" дошли до четвертьфинала Кубка России.

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