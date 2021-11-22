"Спартак" показал потасовку с игроками "Краснодара" в перерыве матча РПЛ (видео)
Футболисты "Краснодара" и "Спартака" устроили потасовку в перерыве матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги.
Основными участниками конфликта стали полузащитник "быков" Тонни де Вильена и защитник "красно-белых" Андрей Ещенко. Впрочем, до полноценной драки не дошло. Краснодарская сторона также предъявляла претензии арбитрам по поводу пенальти в их ворота.
Полное видео того, что осталось за кадром опубликовала пресс-служба "Спартака" в клубном канале в ютуб.
Напомним, что "Краснодар" добился победы над "Спартаком" со счетом 2:1.
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