"Спартак" показал потасовку с игроками "Краснодара" в перерыве матча РПЛ (видео)

Футболисты "Краснодара" и "Спартака" устроили потасовку в перерыве матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги.

Основными участниками конфликта стали полузащитник "быков" Тонни де Вильена и защитник "красно-белых" Андрей Ещенко. Впрочем, до полноценной драки не дошло. Краснодарская сторона также предъявляла претензии арбитрам по поводу пенальти в их ворота.

Полное видео того, что осталось за кадром опубликовала пресс-служба "Спартака" в клубном канале в ютуб.

Напомним, что "Краснодар" добился победы над "Спартаком" со счетом 2:1.

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