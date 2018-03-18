"Спартак" показал радость Карреры после гола Адриано в ворота "Рубина"

Московский "Спартак" в твиттере показал радость своего главного тренера Массимо Карреры после гола форварда команды Луиса Адриано в ворота казанского "Рубина" во вчерашнем матче РФПЛ.

Напомним, Каррера горд тренировать Адриано. | soccernews.ru