"Спартак" показал реакцию Витории на отказ Спаллетти от рукопожатия

Фото: инстаграм "Спартака"/Автор неизвестен

Пресс-служба московского "Спартака" прокомментировала поведение наставника "Наполи" Лучано Спаллетти, который отказался пожать руку главному тренеру "красно-белых" Рую Витории после окончания матча Лиги Европы.

"Уничтожил на поле и за его пределами. Браво, Руй Витория", - говорится в инстаграме московского клуба.

Поединок закончился победой российского клуба со счетом 2:1. Благодаря победе "Спартак", набрав семь очков, вышел на первое место в турнирной таблице группы С. "Наполи" также имеет в активе семь очков, но опустился на второе место из-за результатов личных встреч с "красно-белыми". В первом круге "Спартак" также обыграл "Наполи" - 3:2.

Не пропустите: Спаллетти объяснил, почему не пожал руку Витории после матча со "Спартаком". | http://soccernews.ru