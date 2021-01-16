"Спартак" показал самые интересные моменты первого дня зимних сборов

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"Спартак" показал самые интересные моменты первого дня зимних сборов

Пресс-служба московского "Спартака" опубликовала ролик, посвящённый первому дню тренировочного сбора в Дубае.

"Спартак" приступил к работе на сборе в Эмиратах. Эмоциональная встреча с тренерами в аэропорту Шереметьево, пятичасовой перелёт из морозной Москвы в тёплый Дубай, размещение в гостинице и первая тренировка - всё это в стартовой серии нашего дневника", - говорится в описании к видео, размещённом в официальном ютуб-канале "красно-белых".

Тренировочный сбор "народной команды" в ОАЭ продлится с 14 по 24 января.

По итогам 19 туров "Спартак" занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.

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