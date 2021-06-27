"Спартак" показал совместное фото Промеса и Депая
Пресс-служба "Спартака" опубликовала фото нападающего команды Квинси Промеса и форварда "Барселоны" Мемфиса Депая, которые находятся в расположении сборной Нидерландов на Евро-2020.
"Мемфис Депай показывает на парня, который зажжёт в следующем сезоне", - говорится в описании фото в официальном твиттере "красно-белых".
29-летний Промес вернулся в "Спартак" в зимнее трансферное окно. В минувшем сезоне он провел 11 матчей, забил три гола и отдал три результативные передачи. 27-летний Депай провел за "Лион" 40 матчей, забил 22 мяча и отдал 12 голевых передач. Некоторое время назад он перешел в "Барселону" на правах свободного агента.
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14