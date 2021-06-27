"Спартак" показал совместное фото Промеса и Депая

Пресс-служба "Спартака" опубликовала фото нападающего команды Квинси Промеса и форварда "Барселоны" Мемфиса Депая, которые находятся в расположении сборной Нидерландов на Евро-2020.

"Мемфис Депай показывает на парня, который зажжёт в следующем сезоне", - говорится в описании фото в официальном твиттере "красно-белых".

29-летний Промес вернулся в "Спартак" в зимнее трансферное окно. В минувшем сезоне он провел 11 матчей, забил три гола и отдал три результативные передачи. 27-летний Депай провел за "Лион" 40 матчей, забил 22 мяча и отдал 12 голевых передач. Некоторое время назад он перешел в "Барселону" на правах свободного агента.

Не пропустите: Давыдов рассказал, почему Промес называл его вонючкой. | http://soccernews.ru