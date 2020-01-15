"Спартак" показал тренировку на сборе в ОАЭ

Московский "Спартак" опубликовал видео первой тренировке на сборе в Объединенных Арабских Эмиратах.

Сбор продлится до 24 января. В составе команды занимаются 26 футболистов.

После 19 туров "Спартак" занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч "красно-белые" проведут 29 феврале на выезде с московским "Динамо".

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