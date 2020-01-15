"Спартак" показал тренировку на сборе в ОАЭ
Московский "Спартак" опубликовал видео первой тренировке на сборе в Объединенных Арабских Эмиратах.
Сбор продлится до 24 января. В составе команды занимаются 26 футболистов.
После 19 туров "Спартак" занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч "красно-белые" проведут 29 феврале на выезде с московским "Динамо".
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|ЦСКА Москва
|19
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|19
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|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
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|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15