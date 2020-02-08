"Спартак" показал видео с награждением после победы в Кубке Париматч Премьер

"Спартак" одержал победу над "Партизаном" (3:2) и стал победителем Кубка Париматч Премьер.

После матча клуб выложил в своем твиттере видео с награждение команды.

Напомним, что подопечные Доменико Тедеско финишировали в турнире с 7 очками из 9 возможных. В кубке также принимали участие "Ростов" и "Локомотив".

После 19 туров "Спартак" идет в РПЛ на десятой позиции.

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