"Спартак" покинул один из руководителей клуба

Заместитель председателя совета директоров московского "Спартака" Сергей Михайлов принял решение покинуть свой пост, сообщает официальный сайт клуба.

Клуб поблагодарил Михайлова за проявленный профессионализм и преданность "красно-белым".

В минувшем сезоне "Спартак" финишировал на седьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В нынешнем сезоне московский клуб занимает второе место после четырех туров.

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