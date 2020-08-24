"Спартак" покинул один из руководителей клуба
Заместитель председателя совета директоров московского "Спартака" Сергей Михайлов принял решение покинуть свой пост, сообщает официальный сайт клуба.
Клуб поблагодарил Михайлова за проявленный профессионализм и преданность "красно-белым".
В минувшем сезоне "Спартак" финишировал на седьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В нынешнем сезоне московский клуб занимает второе место после четырех туров.
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22