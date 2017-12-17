"Спартак" получил больше всех штрафов в РФПЛ из-за болельщиков

"Спартак" лидирует в Премьер-лиге по количеству штрафов.

Из-за плохого поведения болельщиков "красно-белых" по итогам 20 туров заплатили один миллион и 585 тысяч рублей. Далее идут "Зенит" (1 миллион и 100 тысяч), "Динамо" (775 тысяч), ЦСКА (410 тысяч) и "Локомотив" (360 тысяч).

Стоит отметить, что ни одного нарушения не допустили фанаты "Урала", который ни разу не подвергался штрафам.

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