"Спартак" получил больше всех штрафов в РФПЛ из-за болельщиков

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"Спартак" получил больше всех штрафов в РФПЛ из-за болельщиков

"Спартак" лидирует в Премьер-лиге по количеству штрафов.

Из-за плохого поведения болельщиков "красно-белых" по итогам 20 туров заплатили один миллион и 585 тысяч рублей. Далее идут "Зенит" (1 миллион и 100 тысяч), "Динамо" (775 тысяч), ЦСКА (410 тысяч) и "Локомотив" (360 тысяч).

Стоит отметить, что ни одного нарушения не допустили фанаты "Урала", который ни разу не подвергался штрафам.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
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