"Спартак" получил предложение по Луису Адриано
Форвард "Спартака" Луис Адриано может покинуть клуб.
Как сообщает Fanatik, в трансфере 31-летнего бразильца заинтересован "Галатасарай", а именно их наставник Фатих Терим.
Отмечается, что "Спартак" просит за своего игрока 8 миллионов евро, а турецкий клуб готов заплатить 5 миллионов.
Луис Адриано перебрался в "Спартак" в 2017 году. В этом сезоне на его счету 5 голов и 4 ассиста в 20 играх.
Напомним, что ранее Адриано получал предложения из Китая.
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|Команда
|М
|О
|1
|Галатасарай
|34
|75
|2
|Фенербахче
|34
|72
|3
|Истанбул ББ
|34
|72
|4
|Бешикташ
|34
|71
|5
|Трабзонспор
|34
|55
|6
|Гёзтепе АС Измир
|34
|49
|7
|Сивасспор
|34
|49
|8
|Касимпаса
|34
|46
|9
|Кайсериспор
|34
|44
|10
|Малатия Беледийеспор
|34
|43
|11
|Акхисар Беледийе ГС
|34
|42
|12
|Аланьяспор
|34
|40
|13
|Бурсаспор
|34
|39
|14
|Антальяспор
|34
|38
|15
|Коньяспор
|34
|36
|16
|Османлыспор
|34
|33
|17
|Генчлербирлиги
|34
|33
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|Карабюкспор
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|12