"Спартак" получил предложение по Луису Адриано

Форвард "Спартака" Луис Адриано может покинуть клуб.

Как сообщает Fanatik, в трансфере 31-летнего бразильца заинтересован "Галатасарай", а именно их наставник Фатих Терим.

Отмечается, что "Спартак" просит за своего игрока 8 миллионов евро, а турецкий клуб готов заплатить 5 миллионов.

Луис Адриано перебрался в "Спартак" в 2017 году. В этом сезоне на его счету 5 голов и 4 ассиста в 20 играх.

Напомним, что ранее Адриано получал предложения из Китая.

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