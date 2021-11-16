"Спартак" понес огромные потери перед матчем с "Краснодаром"

Фото: инстаграм Зелимхана Бакаева/Автор неизвестен

Московский "Спартак" понес большие потери в полузащите перед матчем 15-го тура Российской Премьер-Лиги с "Краснодаром".

Из-за травм матч пропустят Роман Зобнин и Йоррит Хендрикс, а также дисквалифицированы Зелимхан Бакаев и Руслан Литвинов.

В строю у "Спартака" остались только Наиль Умяров и Михаил Игнатов.

Матч "Краснодар" - "Спартак" состоится 20 ноября, и начнется в 19:00 мск.

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