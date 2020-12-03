"Спартак" попал в топ-3 в мире среди самых популярных клубов в Tik-Tok

Московский "Спартак" входит в тройку самых популярных футбольных клубов в мире в социальной сети Tik-Tok.

Российский клуб занимает третье место, показав результат в 2 миллиона 544 тысячи 957 просмотров. Всего на аккаунт "красно-белых" в Tik-Tok подписаны 154,3 тысячи человек.

Больше просмотров в Tik-Tok только у "Барселона" (3 399 425) и "Манчестер Юнайтед" (5 029 565).

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