"Спартак" попал в топ-3 в мире среди самых популярных клубов в Tik-Tok
Московский "Спартак" входит в тройку самых популярных футбольных клубов в мире в социальной сети Tik-Tok.
Российский клуб занимает третье место, показав результат в 2 миллиона 544 тысячи 957 просмотров. Всего на аккаунт "красно-белых" в Tik-Tok подписаны 154,3 тысячи человек.
Больше просмотров в Tik-Tok только у "Барселона" (3 399 425) и "Манчестер Юнайтед" (5 029 565).
Не пропустите: Педро Роша вернётся в "Спартак". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Спартак" попал в топ-3 в мире среди самых популярных клубов в Tik-Tok
-
Хавбек "Астаны" Маевский перейдет в клуб РПЛ
-
Кандидат в президенты "Барселоны" Лапорта высказался о будущем Месси
-
Избитый Кокориным и Мамаевым водитель подал в суд на футболистов
-
"Реал" сообщил Зидану, при каком условии он будет уволен
-
Стали известны пары в полуфиналах Лиги наций
-
Криштиану Роналду побил рекорд Месси
-
Реми Кабелла высказался о целях "Краснодара" в Лиге Европы
-
"Барселона" не заплатит игрокам за январь
-
Федор Смолов перенес операцию и восстанавливается после травмы
-
"Локомотив" теряет Зе Луиша: предстоит операция
-
"Барселона" ведет переговоры о новом контракте с Дембеле
-
Семин высказался о возможной реформе в РПЛ
-
Onda Cero: Серхио Рамос хочет уйти из "Реала"
-
1
Леандро Паредес: "Ждем Месси в ПСЖ с распростертыми объятиями"
-
Жозе Моуринью раскритиковал формат еврокубков
-
Головин полностью восстановился после травмы
-
"Ювентус" ищет замену для Кьеллини. Клуб выбирает между четырьмя защитниками
-
1
ПСЖ определил второго кандидата на замену Тухелю
-
Йович вылечился от коронавируса
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18