"Спартак" пополнился еще одним тренером

Очередным пополнением тренерского штаба "Спартака" стал Рамиль Шарипов, сообщает официальный сайт клуба.

Специалист будет отвечать за физподготовку команды и подписал контракт 31 мая 2019 года.

Стоит отметить, что с января 2017 года Шарипов работал в "Спартаке-2", а до этого входил в тренерский штаб "Рубина".

Напомним, что ранее "Спартак" подписал контракты с испанскими тренерами Раулем Рианчо и Висенте Гомесом.

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