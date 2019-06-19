"Спартак" попрощался с Комбаровым

"Спартак" на своем канале в YouTube опубликовал видео, посвященное защитнику Дмитрию Комбарову, который сегодня, 19 июня, покинул команду.

32-летний игрок - воспитанник московского клуба. За команду Комбаров выступал с 2010 года. За 9 сезонов он забил 27 голов. Вместе со "Спартаком" он в 2017 году стал чемпионом России и выиграл Суперкубок страны.

В минувшем сезоне игрок участвовал в 13 матчах, в которых забил 1 гол.

А еще: Официально: "Спартак" расторг контракт с Комбаровым | http://soccernews.ru