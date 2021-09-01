"Спартак" попрощался с Кралом, использовав фразу Гвардиолы

Фото: инстаграм Алекса Крала/Автор неизвестен

Московский "Спартак" в англоязычной версии клубного твиттера попрощался с чешским полузащитником Алексом Кралом, который перешел в "Вест Хэм".

Пресс-служба "красно-белых" опубликовала видео прощания главного тренера английского "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы с аргентинским форвардом "горожан" Серхио Агуэро. Гвардиола в своей речи говорит: "Мы не сможем его заменить. Это невозможно".

Английский клуб арендовал футболиста на год за 3,5 миллиона евро. Летом 2022 года англичане будут обязаны выкупить трансфер хавбека за 12 миллионо евро. Эта сумма может вырасти еще на пять миллионов за счет бонусов.

23-летний Крал выступал за "Спартак" с 2019 года, провел за клуб 60 матчей и отдал шесть голевых передач. Ранее играл за "Теплице" и "Славию". За сборную Чехии сыграл 22 матча и забил два мяча.

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