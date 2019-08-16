"Спартак" попросил перенести время начала матча 7-го тура РПЛ с "Крыльями Советов"

Московский "Спартак" обратился в РПЛ с просьбой о переносе времени начала матча седьмого тура первенства против "Крыльев Советов".

"Красно-белые" просят перенести старт игры с 14:00 на 19:00 по московскому времени. При этом дата встречи останется прежней - 25 августа.

Столичный клуб пошёл на такой шаг в связи с участием в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы. Вечером 22 августа "народная команда" сыграет в гостях с "Брагой".

По итогам пяти туров "Спартак" занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. Их ближайший соперник - ЦСКА.

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