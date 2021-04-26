"Спартак" попросил РФС отменить дисквалификации двух основных игроков

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"Спартак" попросил РФС отменить дисквалификации двух основных игроков

Фото: инстаграм Александра Максименко/Автор неизвестен

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил, что "Спартак" попросил КДК отменить желтые карточки вратаря Александра Максименко и защитник Аиртона, которые получили предупреждения в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:0).

"Спартак" направил в КДК РФС письмо с просьбой отменить две желтые карточки. Речь идет о моментах, когда предупреждения получили Александр Максименко и Аиртон", - приводят слова Григорьянца "РИА Новости".

Максименко получил желтую карточку за затяжку времени, а Аиртон – за грубую игру. Если предупреждения отменены не будут, то оба игрока пропустят матч 28-го тура РПЛ с тульским "Арсеналом" из-за перебора карточек.

В нынешнем сезоне 23-летний Аиртон провел за "Спартак" 27 матчей, забил три гола и отдал четыре результативные передачи. 23-летний Максименко провел 29 матчей и пропустил 36 голов.

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