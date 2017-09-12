"Спартак" попытается купить Нойштедтера в январе

"Спартак" по-прежнему интересуется защитником "Фенербахче" и сборной России Романом Нойштедтером, сообщает Milliyet.

По сведениям издания, российский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно и готов заплатить за него 4 миллиона евро.

В этом сезоне 29-летний Нойштедтер провел 6 матчей за "Фенербахче" и забил 2 гола.

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