"Спартак" пошутил на тему коронавируса у Роналду
"Спартак" в официальном англоязычном твиттере подшутил над тем, что форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду заразился коронавирусом.
"Что ж, это означает, что половина состава "Вулверхэмптона" не примет участие в ближайшем туре чемпионата Англии" - сообщается в твиттере "красно-белых".
Отметим, в английском клубе выступает сразу 9 португальцев, принадлежащих агенту Роналду Жорже Мендешу.
...well that’ll be half of Wolves’ Starting XI out for the weekend https://t.co/DFPqQh5lbk— FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) October 13, 2020
Шутка стала вирусной и разлетелась по сети.
О том, что португалец сдал положительный тест на Covid-19, стало известно вчера, 14 октября.
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