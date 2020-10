"Спартак" пошутил на тему коронавируса у Роналду

"Спартак" в официальном англоязычном твиттере подшутил над тем, что форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду заразился коронавирусом.

"Что ж, это означает, что половина состава "Вулверхэмптона" не примет участие в ближайшем туре чемпионата Англии" - сообщается в твиттере "красно-белых".

Отметим, в английском клубе выступает сразу 9 португальцев, принадлежащих агенту Роналду Жорже Мендешу.

...well that’ll be half of Wolves’ Starting XI out for the weekend https://t.co/DFPqQh5lbk