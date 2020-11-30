"Спартак" пошутил о причёсках Кутепова и Ибрагимовича

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"Спартак" пошутил о причёсках Кутепова и Ибрагимовича

Пресс-служба московского "Спартака" опубликовала в твиттере фотографии защитника команды Ильи Кутепова и форварда "Милана" Златана Ибрагимовича.

Столичный клуб решил обыграть схожесть причёсок двух футболистов - у обоих длинные волосы собраны в пучок.

В текущем сезоне 27-летний Кутепов провёл за "Спартак" 7 игр. В активе 39-летнего Ибрагимовича за указанный период 11 голов и 2 ассиста в 10 матчах.

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