"Спартак" после исключения из Лиги Европы пожелал Тедеско удачи в турнире

Теги спартак москвадоменико тедескорб лейпциг

"Спартак" после исключения из Лиги Европы пожелал Тедеско удачи в турнире

Фото твиттер "Спартака"

Пресс-служба московского "Спартака" обратилась в твиттере к бывшему главному тренеру команды Доменико Тедеско.

"Мы хотим пожелать всего наилучшего Доменико Тедеско в Лиге Европы. Надеемся, что в будущем наши пути снова пересекутся, но уже в более мирных условиях", - говорится в публикации "красно-белых".

Напомним, что "Спартак" и "РБ Лейпциг", который сейчас возглавляет Тедеско, должны были сыграть в 1/8 финала Лиги Европы.

Из-за ситуации на Украине УЕФА ввел санкции против всех российских команд, вследствие чего москвичей исключили из турнира.

Не пропустите: "РБ Лейпциг" отреагировал на исключение "Спартака" из Лиги Европы. | http://soccernews.ru
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