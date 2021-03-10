"Спартак" посмеялся над принудительным замедлением Твиттера в России

Пресс-служба "Спартака" отреагировала на требование Роскомнадзора замедлить Твиттер на территории РФ.

В своем англоязычном Твиттере "красно-белые" сравнили социальную сеть со своим соперником по прошедшей игре.

"Twitter в России стал таким же медленным, как защитники "Краснодара" в прошлое воскресенье", — говорится в сообщении.

Twitter is ‘being slowed’ in Russia just like Krasnodar defenders last Sunday. — FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) March 10, 2021

Напомним, с 10 марта Роскомнадзор объявил о принятии мер по первичному замедлению скорости работы Twitter на 100 процентах мобильных и 50 процентах стационарных устройств в связи с тем, что ресурс нарушил российское законодательство.

В прошедшем туре "Спартак" разгромил "Краснодар" дома со счетом 6:1. Такое количество голов в одном матче "были" пропустили впервые.