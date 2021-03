"Спартак" посмеялся над принудительным замедлением Твиттера в России

Пресс-служба "Спартака" отреагировала на требование Роскомнадзора замедлить Твиттер на территории РФ.

В своем англоязычном Твиттере "красно-белые" сравнили социальную сеть со своим соперником по прошедшей игре.

"Twitter в России стал таким же медленным, как защитники "Краснодара" в прошлое воскресенье", — говорится в сообщении.

Twitter is ‘being slowed’ in Russia just like Krasnodar defenders last Sunday.