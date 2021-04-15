"Спартак" посмеялся над Шалимовым, который перепутал возраст Умярова

Фото: Твиттер @fcsm_official

Пресс-служба московского "Спартака" потроллила бывшего игрока команды Игоря Шалимова, который добавил лишние 5 лет к возрасту хавбека "красно-белых" Наилю Умярову.

Шалимов во время споров с ветераном "Спартака" Евгением Ловчевым заявил, что Умярову 25 лет. На самом деле тому 20 лет.

Москвичи разместили в своем официальном Твиттере пост, на котором показана фотография Умярова и ее "состаренная" версия. "Как видят Наиля Умярова обычные люди / Как видит Наиля Умярова ветеран "Фоджи"", - подписали пост в пресс-службе.

Как видят Наиля Умярова обычные люди / Как видит Наиля Умярова ветеран «Фоджи» pic.twitter.com/w3790v4htq — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) April 15, 2021

Напомним, Умяров перешел в "Спартак" в январе 2019 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает полузащитника в € 2,7 млн.