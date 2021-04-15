"Спартак" посмеялся над Шалимовым, который перепутал возраст Умярова

Теги игорь шалимовнаиль умяровспартак москва

"Спартак" посмеялся над Шалимовым, который перепутал возраст УмяроваФото: Твиттер @fcsm_official 
Пресс-служба московского "Спартака" потроллила бывшего игрока команды Игоря Шалимова, который добавил лишние 5 лет к возрасту хавбека "красно-белых" Наилю Умярову.

Шалимов во время споров с ветераном "Спартака" Евгением Ловчевым заявил, что Умярову 25 лет. На самом деле тому 20 лет.

Москвичи разместили в своем официальном Твиттере пост, на котором показана фотография Умярова и ее "состаренная" версия. "Как видят Наиля Умярова обычные люди / Как видит Наиля Умярова ветеран "Фоджи"", - подписали пост в пресс-службе. 

Напомним, Умяров перешел в "Спартак" в январе 2019 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает полузащитника в € 2,7 млн.

Читать также: "Спартак" отреагировал на то, что Шалимов перепутал возраст Умярова | http://soccernews.ru
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