"Спартак" посоветовал фанатам принять меры, чтобы не замерзнуть на стадионе во время матча с "Ростовом"
"Спартак" в своем инстаграме дал несколько советов болельщикам перед матчем 1/8 финала Кубка России против "Ростова".
Во время встречи погода в Москве будет отрицательной.
"Одевайтесь теплее. Пора сказать пуховикам, шарфам и шапкам, что настало их время. Пейте горячий чай. На всех трибунах "Открытие Арены" есть фудкорты, где можно легко приобрести согревающие напитки. Рекомендуем не брать с собой термос на стадион, его придется сдать в камеру хранения.
Возьмите с собой вторую половинку. Будет возможность попасть на экраны стадиона вместе с Kiss Cam и согреть друг друга поцелуем", - говорится в сообщении.
Идете на матч? Одевайтесь теплее! ⠀ Сегодня красно-белые примут на своем поле «Ростов» в рамках 1/8 финала Кубка России. Начало – в 19:30. ⠀ На время игры синоптики обещают отрицательную температуру, но разве это повод пропустить матч любимой команды? ⠀ Собрали для вас несколько советов, как не замерзнуть на трибунах ⠀ Одевайтесь теплее. Пора сказать, пуховикам, шарфам и шапкам, что настало их время. Если хотите при этом быть в цветах любимой команды, загляните в наш магазин - @fcsm_official_store ⠀ ☕ Пейте горячий чай. На всех трибунах «Открытие Арены» есть фудкорты, где можно легко приобрести согревающие напитки. Рекомендуем не брать с собой термос на стадион, его придется сдать в камеру хранения. ⠀ Возьмите с собой вторую половинку. Будет возможность попасть на экраны стадиона вместе с Kiss Cam и согреть друг друга поцелуем. Kiss Cam начинает работать за 20 минут до стартового свистка! Билеты на матч для себя и своих близких можно купить по ссылке в шапке профиля. ⠀ Горячо поддерживайте команду. Тогда никакой мороз не страшен! ⠀ ⚪До встречи на трибунах, красно-белые! ⠀ #СпартакРостов #Спартак #силавединстве
Встреча команд состоится сегодня, 31 октября. Начало матча - в 19:30 мск.
А еще: "Спартак" и "Ростов" выбрали игровую форму на очный матч Кубка России| http://soccernews.ru
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