"Спартак" посоветовал фанатам принять меры, чтобы не замерзнуть на стадионе во время матча с "Ростовом"

"Спартак" в своем инстаграме дал несколько советов болельщикам перед матчем 1/8 финала Кубка России против "Ростова".

Во время встречи погода в Москве будет отрицательной.

"Одевайтесь теплее. Пора сказать пуховикам, шарфам и шапкам, что настало их время. Пейте горячий чай. На всех трибунах "Открытие Арены" есть фудкорты, где можно легко приобрести согревающие напитки. Рекомендуем не брать с собой термос на стадион, его придется сдать в камеру хранения.

Возьмите с собой вторую половинку. Будет возможность попасть на экраны стадиона вместе с Kiss Cam и согреть друг друга поцелуем", - говорится в сообщении.

Встреча команд состоится сегодня, 31 октября. Начало матча - в 19:30 мск.

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