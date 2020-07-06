"Спартак" поспорит с двумя итальянскими клубами за защитника "Стандарда"

Защитник "Стандарда" и сборной Косово Мергим Войвода привлёк внимание московского "Спартака", утверждает Het Nieuwsblad.

По сведениям издания, "красно-белые" хотят купить 25-летнего футболиста этим летом, однако им придётся столкнуться с конкуренцией со стороны "Аталанты" и "Торино".

При этом сам правый фулбек предпочитает продолжить карьеру в Италии, а не в России.

В этом сезоне, который в Бельгии был завершён досрочно, Войвода сыграл за "Стандард" 30 матчей, забил 1 гол и сделал 4 ассиста. Его рыночная стоимость - 2 миллиона евро.

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