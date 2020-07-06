"Спартак" поспорит с двумя итальянскими клубами за защитника "Стандарда"
Защитник "Стандарда" и сборной Косово Мергим Войвода привлёк внимание московского "Спартака", утверждает Het Nieuwsblad.
По сведениям издания, "красно-белые" хотят купить 25-летнего футболиста этим летом, однако им придётся столкнуться с конкуренцией со стороны "Аталанты" и "Торино".
При этом сам правый фулбек предпочитает продолжить карьеру в Италии, а не в России.
В этом сезоне, который в Бельгии был завершён досрочно, Войвода сыграл за "Стандард" 30 матчей, забил 1 гол и сделал 4 ассиста. Его рыночная стоимость - 2 миллиона евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Клуб Брюгге
|29
|70
|2
|Гент
|29
|55
|3
|Шарлеруа
|29
|54
|4
|Антверпен
|29
|53
|5
|Стандард Льеж
|29
|49
|6
|Мехелен
|29
|44
|7
|Генк
|29
|44
|8
|Андерлехт
|29
|43
|9
|Зульте-Варегем
|29
|36
|10
|Мукрон Перувелз
|29
|36
|11
|Кортрийк
|29
|33
|12
|Сент-Трюйден
|29
|33
|13
|Эупен
|29
|30
|14
|Серкль Брюгге
|29
|23
|15
|Остенде
|29
|22
|16
|Ред Стар Ваасланд
|29
|20