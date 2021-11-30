"Спартак" поспорит с "Локомотивом" за вратаря "Факела"

Теги спартак москвалокомотив москвафакелилья свиновтрансферы

"Спартак" поспорит с "Локомотивом" за вратаря "Факела"

Фото сайт "Факела" / Автор неизвестен

Голкипер воронежского "Факела" Илья Свинов может во время зимнего трансферного окна оказаться в более статусном клубе.

21-летний футболист заинтересовал московские "Спартак" и "Локомотив", сообщает журналист Иван Карпов.

Рыночная стоимость вратаря оценивается в 250 тысяч евро. Его контракт с "Факелом" истекает следующим летом.

В текущем сезоне Свинов пропустил 22 гола в 24 матчах.

Не пропустите: Леонид Федун рассказал о состоянии своего здоровья. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Месси стал вторым самым возрастным обладателем "Золотого мяча"

Месси стал вторым самым возрастным обладателем "Золотого мяча"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов