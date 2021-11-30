"Спартак" поспорит с "Локомотивом" за вратаря "Факела"

Фото сайт "Факела" / Автор неизвестен

Голкипер воронежского "Факела" Илья Свинов может во время зимнего трансферного окна оказаться в более статусном клубе.

21-летний футболист заинтересовал московские "Спартак" и "Локомотив", сообщает журналист Иван Карпов.

Рыночная стоимость вратаря оценивается в 250 тысяч евро. Его контракт с "Факелом" истекает следующим летом.

В текущем сезоне Свинов пропустил 22 гола в 24 матчах.

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