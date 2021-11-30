"Спартак" поспорит с "Локомотивом" за вратаря "Факела"
Фото сайт "Факела" / Автор неизвестен
Голкипер воронежского "Факела" Илья Свинов может во время зимнего трансферного окна оказаться в более статусном клубе.
21-летний футболист заинтересовал московские "Спартак" и "Локомотив", сообщает журналист Иван Карпов.
Рыночная стоимость вратаря оценивается в 250 тысяч евро. Его контракт с "Факелом" истекает следующим летом.
В текущем сезоне Свинов пропустил 22 гола в 24 матчах.
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