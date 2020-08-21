"Спартак" поспорит с "Порту" и "Валенсией" за испанского форварда

Теги фк фамаликаоспартак москвапортуваленсиятони мартинестрансферы

"Спартак" поспорит с "Порту" и "Валенсией" за испанского форварда

Московский "Спартак" нацелился на нападающего "Фамаликана" Тони Мартинеса, сообщает O Jogo.

По сведениям издания, "красно-белые" хотят купить 23-летнего испанца этим летом, однако им предстоит выдержать серьёзную конкуренцию со стороны "Валенсии" и "Порту".

Рыночная стоимость форварда оценивается в 7 миллионов евро.

В прошлом сезоне Мартинес сыграл за "Фамаликан" 39 матчей, забил 14 голов и сделал 6 ассистов.

Не пропустите: Газизов не исключил уход Кокорина из "Спартака" в европейский клуб. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Гнабри признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов

Гнабри признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов