"Спартак" поспорит с "Порту" и "Валенсией" за испанского форварда

Московский "Спартак" нацелился на нападающего "Фамаликана" Тони Мартинеса, сообщает O Jogo.

По сведениям издания, "красно-белые" хотят купить 23-летнего испанца этим летом, однако им предстоит выдержать серьёзную конкуренцию со стороны "Валенсии" и "Порту".

Рыночная стоимость форварда оценивается в 7 миллионов евро.

В прошлом сезоне Мартинес сыграл за "Фамаликан" 39 матчей, забил 14 голов и сделал 6 ассистов.

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