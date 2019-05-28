"Спартак" поставил перед Кононовым задачи на следующий сезон

1 Теги спартак москваолег кононов

"Спартак" поставил перед Кононовым задачи на следующий сезон

Завершилось заседание совета директоров московского "Спартака".

По итогам встречи, Олег Кононов сохранил пост тренера минимум до следующей зимы. Перед ним были поставлены задачи: пробиться в групповую стадию Лиги Чемпионов сезона 2020/21 и выиграть Кубок России. В Лиге Европы "красно-белые" должны как минимум пробиться в групповой этап. Напомним, что "Спартак" начнет с третьего квалификационного раунда.

Кроме того, бюджет клуба будет уменьшен до 90 миллионов евро. По трансферам: клуб продаст Дениса Глушакова, возможно - Софиана Ханни, Александра Ташаева и Джано Ананидзе.

Также клуб может расстаться с Фернандо, Лоренсо Мельгарехо и с одним из форвардов - Зе Луишем или Луисом Адриано.

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Комментарии

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Крош
Крош

Они там обкуренные, что ли?

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