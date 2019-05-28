"Спартак" поставил перед Кононовым задачи на следующий сезон
Завершилось заседание совета директоров московского "Спартака".
По итогам встречи, Олег Кононов сохранил пост тренера минимум до следующей зимы. Перед ним были поставлены задачи: пробиться в групповую стадию Лиги Чемпионов сезона 2020/21 и выиграть Кубок России. В Лиге Европы "красно-белые" должны как минимум пробиться в групповой этап. Напомним, что "Спартак" начнет с третьего квалификационного раунда.
Кроме того, бюджет клуба будет уменьшен до 90 миллионов евро. По трансферам: клуб продаст Дениса Глушакова, возможно - Софиана Ханни, Александра Ташаева и Джано Ананидзе.
Также клуб может расстаться с Фернандо, Лоренсо Мельгарехо и с одним из форвардов - Зе Луишем или Луисом Адриано.
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