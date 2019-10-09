"Спартак" поставил перед Тедеско задачу на остаток сезона

Теги спартак москвадоменико тедеско

"Спартак" поставил перед Тедеско задачу на остаток сезона

Стало известно, что затормозило переговоры между "Спартаком" и тренером Доменико Тедеско.

Как сообщают российские СМИ, руководство "красно-белых" озвучило немецкому специалисту задачу - попасть в зону еврокубков по итогам сезона.

При этом Тедеско предупредили, что зимой клуб не будет совершать серьёзные трансферы.

Подобные условия вызвали сомнения у бывшего наставника "Шальке", что привело к отсрочке подписания контракта.

"Спартак" по итогам 12 туров занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.

Не пропустите: Билялетдинов предложил "Спартаку" альтернативу Тедеско. | http://soccernews.ru
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