"Спартак" поставил перед Тедеско задачу на остаток сезона

Стало известно, что затормозило переговоры между "Спартаком" и тренером Доменико Тедеско.

Как сообщают российские СМИ, руководство "красно-белых" озвучило немецкому специалисту задачу - попасть в зону еврокубков по итогам сезона.

При этом Тедеско предупредили, что зимой клуб не будет совершать серьёзные трансферы.

Подобные условия вызвали сомнения у бывшего наставника "Шальке", что привело к отсрочке подписания контракта.

"Спартак" по итогам 12 туров занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.

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