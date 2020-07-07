"Спартак" поставил Тедеско задачу на следующий сезон

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"Спартак" поставил Тедеско задачу на следующий сезон

Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско не будет уволен с занимаемой должности.

В отличие от генерального директора "красно-белых" Томаса Цорна немецкий тренер получит ещё один шанс.

По информации "СЭ", руководство клуба поставило Тедеско задачу на сезон 2020/21 - попадание в групповой этап Лиги Чемпионов, то есть финиш в РПЛ не ниже второго места.

В текущем розыгрыше Премьер-лиги "Спартак" занимает только седьмую строчку в Премьер-лиге и рискует не попасть в еврокубки.

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