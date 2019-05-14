"Спартак" поставил задачи перед новым генеральным директором Цорном

Теги спартак москватомас цорнденис глушаков

"Спартак" поставил задачи перед новым генеральным директором Цорном

Новоиспеченный генеральный директор "Спартака" Томас Цорн получил задачи от руководства клуба.

Так, в первую очередь Цорн должен избавиться от хавбека Дениса Глушакова. Если клубу не удастся его продать, то с ним будет расторгнут контракт. В таком случае, "Спартак" будет обязан выплатить Глушакову около 1,5 миллиона евро, именно столько игрок должен получить зарплаты за оставшийся срок действия соглашения.

Кроме того, Цорн должен найти новые клубы для Софьяна Ханни, Джано Ананидзе, Фернандо, Лоренцо Мельгарехо, Александра Ташаева и Зе Луиша.

Также новый гендир должен найти нового плеймейкера, способного стать лидером в центре поля.

Читайте также: Кафельников обратился к совладельцу "Спартака" с просьбой рассмотреть вопрос продажи клуба. | http://soccernews.ru
��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Игрок "Арсенала" Мирзов ударил форварда "Урала" Ильина за оскорбление по национальному признаку

Игрок "Арсенала" Мирзов ударил форварда "Урала" Ильина за оскорбление по национальному признаку

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 27 58
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 28 52
3 Краснодар Краснодар 28 50
4 Спартак Москва Спартак Москва 28 46
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 27 45
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат Ахмат 28 39
8 Ростов Ростов 28 38
9 Оренбург Оренбург 28 37
10 Рубин Рубин 28 35
11 Урал Урал 28 34
12 Динамо Москва Динамо Москва 28 31
13 Крылья Советов Крылья Советов 28 28
14 Уфа Уфа 28 26
15 Анжи Анжи 28 20
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 28 19
Полная таблица

топ-5 тегов