"Спартак" поставил задачи перед новым генеральным директором Цорном

Новоиспеченный генеральный директор "Спартака" Томас Цорн получил задачи от руководства клуба.

Так, в первую очередь Цорн должен избавиться от хавбека Дениса Глушакова. Если клубу не удастся его продать, то с ним будет расторгнут контракт. В таком случае, "Спартак" будет обязан выплатить Глушакову около 1,5 миллиона евро, именно столько игрок должен получить зарплаты за оставшийся срок действия соглашения.

Кроме того, Цорн должен найти новые клубы для Софьяна Ханни, Джано Ананидзе, Фернандо, Лоренцо Мельгарехо, Александра Ташаева и Зе Луиша.

Также новый гендир должен найти нового плеймейкера, способного стать лидером в центре поля.

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