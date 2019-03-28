"Спартак" построит 12-тысячный спортивный комплекс в Тушине

Вице-президент "Спартака" Марат Измайлов рассказал, что клуб планирует построить в Тушене многофункциональный спортивный комплекс вместимостью в 12 тысяч зрителей.

"Мы планируем построить многофункциональный зал на 12 тысяч зрителей. У нас есть разрешительный документ, проект. Комплекс будет в Тушине прямо напротив стадиона - на прилегающей территории. В Москве мало объектов многофункциональных, тем более такой емкости. Мы считаем, что рынком это будет воспринято позитивно, а экономическая эффективность объекта окажется интересной", - приводит слова Измайлова сайт телеканала "360".

Напомним, что в 2014 году в Тушине был построен домашний стадион "Спартака" "Открытие Арена" вместимостью в 45 360 мест. По окончании строительства владелец "красно-белых" Леонид Федун заявил, что итоговая стоимость стадиона составила 14,5 миллиардов рублей.

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