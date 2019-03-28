"Спартак" построит 12-тысячный спортивный комплекс в Тушине
Вице-президент "Спартака" Марат Измайлов рассказал, что клуб планирует построить в Тушене многофункциональный спортивный комплекс вместимостью в 12 тысяч зрителей.
"Мы планируем построить многофункциональный зал на 12 тысяч зрителей. У нас есть разрешительный документ, проект. Комплекс будет в Тушине прямо напротив стадиона - на прилегающей территории. В Москве мало объектов многофункциональных, тем более такой емкости. Мы считаем, что рынком это будет воспринято позитивно, а экономическая эффективность объекта окажется интересной", - приводит слова Измайлова сайт телеканала "360".
Напомним, что в 2014 году в Тушине был построен домашний стадион "Спартака" "Открытие Арена" вместимостью в 45 360 мест. По окончании строительства владелец "красно-белых" Леонид Федун заявил, что итоговая стоимость стадиона составила 14,5 миллиардов рублей.
Не пропустите: "Спартак" запустил собственный мобильный оператор. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Ювентус" может заплатить 53 миллиона евро за воспитанника "Барселоны" Гримальдо
-
Месси признан автором трех лучших голов в истории "Барселоны"
-
"Барселона" готова обменять одного из своих игроков на Рэшфорда
-
"Баварская" точка бифуркации: кризис идей, хвала "перестройке" и 80 млн евро за Лукаса Эрнандеса
-
"Ливерпуль" не собирается продавать Мане, которым интересуется "Реал"
Лента новостей
-
"Аякс" продлил контракт с Онаной, которым интересуется "Барселона"
-
Экс-игрок ПСЖ: "Гризманн перейдет в "Барселону"
-
"Ювентус" может заплатить 53 миллиона евро за воспитанника "Барселоны" Гримальдо
-
"Ювентус" объявил о продлении контракта с Ругани
-
"Интер" и "Тоттенхэм" нацелились на Крузе
-
"Спартак" построит 12-тысячный спортивный комплекс в Тушине
-
Новичок "Баварии" Эрнандес успешно перенес операцию
-
Неймар: "Уверен, что Мбаппе станет одним из лучших игроков в истории"
-
Месси признан автором трех лучших голов в истории "Барселоны"
-
1
Сын Киркорова поступил в академию "Барселоны"
-
В ФФУ уверены, что сборная Украины избежит технических поражения в квалификации Евро-2020
-
1
"Барселона" готова обменять одного из своих игроков на Рэшфорда
-
Хаби Алонсо привел детскую команду "Реала" к победе в чемпионате Испании
-
1
"Баварская" точка бифуркации: кризис идей, хвала "перестройке" и 80 млн евро за Лукаса Эрнандеса
-
Скауты "Барселоны" просматривали Йовича более 20 раз
-
Зидан рассчитывает на 18-летнего Родриго уже в следующем сезоне
-
Кейн стал кавалером знака Ордена Британской империи
-
"Краснодар" продлил контракт с Сулеймановым
-
"Реал" и "Ювентус" нацелились на Дзаньоло
-
Макелеле: "Сказал, что отправлю Роналдиньо в больницу, если он будет использовать финты с PlayStation"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|20
|41
|2
|ЦСКА Москва
|20
|36
|3
|Локомотив Москва
|20
|35
|4
|Краснодар
|20
|35
|5
|Спартак Москва
|20
|33
|6
|Ростов
|20
|29
|7
|Рубин
|20
|28
|8
|Ахмат
|20
|27
|9
|Арсенал Тула
|20
|27
|10
|Оренбург
|19
|26
|11
|Крылья Советов
|19
|24
|12
|Динамо Москва
|20
|23
|13
|Урал
|20
|23
|14
|Анжи
|20
|18
|15
|Уфа
|20
|16
|16
|Енисей Красноярск
|20
|11