"Спартак" посвятил видеоролик новичку команды Соболеву

Пресс-служба московского "Спартака" опубликовала видеоролик, посвящённый переходу в клуб нападающего Александра Соболева.

Напомним, что "красно-белые" арендовали 22-летнего футболиста у "Крыльев Советов" до конца сезона за 500 тысяч евро с правом выкупа за 4,5 миллиона.

За "Спартак" форвард будет выступать под 77-м номером.

Соболев выступал за "Крылья" с 2018 года, сыграл 45 матчей, забил 21 гол и сделал 3 ассиста. Сдавался в аренду "Енисею".

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