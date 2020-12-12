"Спартак" потерпел поражение от "Сочи"

В рамках 18-го тура РПЛ московский "Спартак" в гостях уступил "Сочи" со счётом 0:1.

Победный гол в свой актив записал полузащитник Кристиан Нобоа.

"Красно-белые" пока остаются на втором месте в турнирной таблице первенства, но завтра их может обогнать ЦСКА. "Барсы", набрав три очка, поднялись на пятую строчку.

"Сочи" – "Спартак" - 1:0

Гол: 1:0 – 57 Нобоа.

"Сочи": Джанаев, Терехов, Маргасов, Мевля, Цаллагов, Жоаозиньо (Заика, 72), Нобоа, Новосельцев, Юсупов (Пруцев, 84), Маммана, Дуганджич (Заболотный, 57).

"Спартак": Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Зобнин, Мозес, Крал (Умяров, 61), Бакаев (Урунов, 84), Ларссон (Кутепов, 70), Понсе.

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