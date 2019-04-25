"Спартак" потерпел разгромное поражение от "Арсенала"

1 Теги спартак москваарсенал тула

"Спартак" потерпел разгромное поражение от "Арсенала"

В матче 25-го тура чемпионата России тульский "Арсенал" на своем поле разгромил московский "Спартак" со счетом 3:0. Победу "канонирам" принесли голы Эванс Кангва, Сергей Ткачев и Резиуан Мирзов.

После матча "Арсенал" поднялся на шестое место, а "Спартак" опустился на пятую позицию.

"Арсенал" Тула – "Спартак" Москва - 3:0 (3:0)
Голы: Кангва, 6 - 1:0, Ткачев, 24 - 2:0, Мирзов, 37 (с пенальти) - 3:0

"Арсенал": Нигматуллин, Беляев, Комбаров, Альварес, Мохаммед, Ткачев, Горбатенко, Мирзов, Костадинов, Кангва (Хагуш, 46), Джорджевич.

"Спартак": Максименко, Комбаров, Айртон, Джикия, Гапонов, Гулиев (Глушаков, 59), Зобнин, Фернандо (Глушенков, 75), Ташаев, Мельгарехо (Мелкадзе, 59), Зе Луиш.

Не пропустите: Болельщики "Спартака" вывесили новый баннер против Глушакова. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

jugulator
Пьянь

Жри, Федун-гондон!

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" окончательно потерял шансы на чемпионство

"Спартак" окончательно потерял шансы на чемпионство

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 25 54
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 25 46
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 25 44
4 Краснодар Краснодар 25 43
5 Спартак Москва Спартак Москва 25 39
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 25 38
7 Оренбург Оренбург 25 35
8 Ростов Ростов 25 35
9 Ахмат Ахмат 25 34
10 Урал Урал 25 33
11 Рубин Рубин 25 31
12 Динамо Москва Динамо Москва 25 28
13 Крылья Советов Крылья Советов 25 27
14 Уфа Уфа 25 22
15 Анжи Анжи 25 19
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 25 16
Полная таблица

топ-5 тегов