"Спартак" потерпел разгромное поражение от "Арсенала"

В матче 25-го тура чемпионата России тульский "Арсенал" на своем поле разгромил московский "Спартак" со счетом 3:0. Победу "канонирам" принесли голы Эванс Кангва, Сергей Ткачев и Резиуан Мирзов.

После матча "Арсенал" поднялся на шестое место, а "Спартак" опустился на пятую позицию.

"Арсенал" Тула – "Спартак" Москва - 3:0 (3:0)

Голы: Кангва, 6 - 1:0, Ткачев, 24 - 2:0, Мирзов, 37 (с пенальти) - 3:0

"Арсенал": Нигматуллин, Беляев, Комбаров, Альварес, Мохаммед, Ткачев, Горбатенко, Мирзов, Костадинов, Кангва (Хагуш, 46), Джорджевич.

"Спартак": Максименко, Комбаров, Айртон, Джикия, Гапонов, Гулиев (Глушаков, 59), Зобнин, Фернандо (Глушенков, 75), Ташаев, Мельгарехо (Мелкадзе, 59), Зе Луиш.

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