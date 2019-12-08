"Спартак" потерпел самое крупное поражение в сезоне от "Ростова"

"Ростов" в гостевом матче разгромил "Спартак" (4:1) в 19-м туре чемпионата России.

Таким образом, для московского клуба это стало самым крупным поражением в сезоне. Кроме того, это крупнейший проигрыш красно-белых на своем поле с 17 мая 2015 года, когда ЦСКА выиграл 4:0.

"Спартак" уходит на зимнюю паузу, имея в активе 22 балла и занимая 10 место в турнирной таблице чемпионата России.

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