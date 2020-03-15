"Спартак" потеряет сотни миллионов из-за коронавируса
Журналист Сергей Егоров рассказал, сколько денег потеряет московский "Спартак", если клубу придется проводить домашние матчи без зрителей.
"Леонид Федун как-то рассказывал в интервью, что за один матч "Спартак" зарабатывает порядка 60 миллионов рублей. Если команда проводит два-три матча без зрителей, то теряет около 200 миллионов. Это большие деньги. До этой суммы даже не дотягивает трехлетний спонсорский контракт с "Уральскими авиалиниями", – сказал Егоров на своем YouTube-Канале "Футбольный Биги".
Напомним, что в Москве запретили проводить любые массовые мероприятия из-за угрозы распространения китайского коронавируса COVID-19, которым во всем мире заразились около 150 тысяч человек.
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