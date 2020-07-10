"Спартак" потерял 17 миллионов евро на продаже Веллитона из-за Унаи Эмери
Бывший генеральный директор московского "Спартака" Роман Асхабадзе рассказал, почему "красно-белые" не смогли выгодно продать нападающего Веллитона.
Напомним, что бразилец ушёл в турецкий "Мерсин" в 2014 году за 1 миллион евро.
"Это не прокол. По Веллитону была жёсткая позиция Унаи Эмери. Мы с Карпиным прилетели на сбор в Австрию. Валерий Георгиевич тогда был генеральным директором, я - заместителем. Сказали, что по бразильцу есть очень выгодные предложения. Знаю, Карпин доводил эту информацию и до Федуна, убеждал продать форварда, за которого давали большие деньги. Сколько? 18 миллионов евро! Но Эмери был непреклонен: "Веллитон не продаётся! Он мне нужен".
Естественно, мы пытались его переубедить. Объясняли, что за столько лет в "Спартаке" у игрока притупилась мотивация, хочет сменить обстановку, начинает поднывать. Да и характер такой, что парня всегда нужно держать под контролем. В общем, мы сделали всё, что могли, но тренер ответил: "Нет!". А руководители клуба пошли ему навстречу и сохранили футболиста. Правда, через четыре месяца Унаи заявил: "Веллитон полностью потерял мотивацию. Продавайте!". Но за полсезона, которые нападающий не играл, спрос на него резко упал", - заявил Асхабадзе.
Не пропустите: Конте в 2014 году мог возглавить "Спартак". | http://soccernews.ru
главное
-
СМИ: защитник тульского "Арсенала" заразился коронавирусом
-
Сезон РПЛ для тренера "Спартака" Тедеско досрочно завершён
-
РПЛ объявила о переносе двух матчей из-за VAR
-
Конте в 2014 году мог возглавить "Спартак"
-
Фелиппе Индзаги сотворил сенсацию во главе "Беневенто" и вывел "ведьм" в элиту! Теперь легендарный форвард будет противостоять своему брату в Серии "А"
Лента новостей
-
Смолов - в заявке "Сельты" на матч с "Осауной"
-
Агуэро не сыграет с "Реалом" в Лиге Чемпионов
-
"Ювентус" поборется за трансферную цель "Ливерпуля"
-
Компания Sony возобновила партнёрство с Лигой Чемпионов
-
Защитник "Реала" Марсело пропустит остаток сезона
-
СМИ: защитник тульского "Арсенала" заразился коронавирусом
-
Спортивный директор "Ювентуса" четыре часа вёл переговоры с агентом Алексея Миранчука в Милане
-
Бензема - лучший игрок Примеры в июне
-
"Спартак" потерял 17 миллионов евро на продаже Веллитона из-за Унаи Эмери
-
"Атлетико" 8 раз подряд проходил немецкие команды в плей-офф ЛЧ. Следующий соперник - "РБ Лейпциг"
-
1
Роналду назвал самый важный титул в своей карьере
-
Аргентинский форвард Гайч заинтересован в переходе в ЦСКА
-
Сезон РПЛ для тренера "Спартака" Тедеско досрочно завершён
-
В "Оренбурге" заявили о кадровых проблемах перед матчем с "Ростовом"
-
Агент Ткаченко рассказал о ходе переговоров между "Локомотивом" и "Сельтой" по Смолову
-
РПЛ объявила о переносе двух матчей из-за VAR
-
"Ливерпуль" может надолго потерять капитана Хендерсона
-
Конте в 2014 году мог возглавить "Спартак"
-
Фелиппе Индзаги сотворил сенсацию во главе "Беневенто" и вывел "ведьм" в элиту! Теперь легендарный форвард будет противостоять своему брату в Серии "А"
-
Нуну - лучший тренер АПЛ в июне
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22