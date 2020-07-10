"Спартак" потерял 17 миллионов евро на продаже Веллитона из-за Унаи Эмери

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"Спартак" потерял 17 миллионов евро на продаже Веллитона из-за Унаи Эмери

Бывший генеральный директор московского "Спартака" Роман Асхабадзе рассказал, почему "красно-белые" не смогли выгодно продать нападающего Веллитона.

Напомним, что бразилец ушёл в турецкий "Мерсин" в 2014 году за 1 миллион евро.

"Это не прокол. По Веллитону была жёсткая позиция Унаи Эмери. Мы с Карпиным прилетели на сбор в Австрию. Валерий Георгиевич тогда был генеральным директором, я - заместителем. Сказали, что по бразильцу есть очень выгодные предложения. Знаю, Карпин доводил эту информацию и до Федуна, убеждал продать форварда, за которого давали большие деньги. Сколько? 18 миллионов евро! Но Эмери был непреклонен: "Веллитон не продаётся! Он мне нужен".

Естественно, мы пытались его переубедить. Объясняли, что за столько лет в "Спартаке" у игрока притупилась мотивация, хочет сменить обстановку, начинает поднывать. Да и характер такой, что парня всегда нужно держать под контролем. В общем, мы сделали всё, что могли, но тренер ответил: "Нет!". А руководители клуба пошли ему навстречу и сохранили футболиста. Правда, через четыре месяца Унаи заявил: "Веллитон полностью потерял мотивацию. Продавайте!". Но за полсезона, которые нападающий не играл, спрос на него резко упал", - заявил Асхабадзе.

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