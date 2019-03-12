"Спартак" потерял еще одного нападающего перед битвой с "Зенитом"

Нападающий "Спартака" Георгий Мелкадзе выбыл из строя из-за травмы, сообщает официальный сайт клуба.

Футболист получил повреждение голеностопного сустава левой ноги в матче 19-го тура чемпионата России с "Динамо" (1:0). Сроки его восстановления не разглашаются, но он, скорее всего, не сыграет в матче 20-го тура с "Зенитом", который состоится 17 марта.

Напомним, что из-за дисквалификации с "Зенитом" также не сыграет форвард Зе Лиуш.

Таким образом, у "Спартака" осталось только два форварда, которые могут принять участие в этом матче - Луис Адриано и Педро Роша.

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