"Спартак" потерял Ещенко из-за травмы

Теги спартак москваандрей ещенкотравмы

"Спартак" потерял Ещенко из-за травмы
Защитник "Спартака" Андрей Ещенко выбыл из строя из-за травмы, сообщают российские СМИ.

Футболист получил частичное повреждением капсулы левого коленного сустава. Эту травму он получил в матче 2-го тура чемпионата России с "Ростовом" (2:2) и был заменен на 16-й минуте. Сроки восстановления игрока составят около двух недель. Таким образом, он пропустит матчи Российской Премьер-Лиги с "Тамбовом" (27 июля) и "Динамо" (3 августа).

35-летний Ещенко выступает за "Спартак" с 2016 года. Всего за московский клуб он провел 77 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

Не пропустите: "Спартаку" засчитали техническое поражение в матче 1-го тура молодежного первенства России. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Фанаты "Спартака" едва не устроили пожар на стадионе "Ростова"

Фанаты "Спартака" едва не устроили пожар на стадионе "Ростова"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Урал Урал 2 6
2 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 2 6
3 Ростов Ростов 2 4
4 Спартак Москва Спартак Москва 2 4
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 2 4
6 Рубин Рубин 2 4
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 2 4
8 Крылья Советов Крылья Советов 2 3
9 Ахмат Ахмат 2 3
10 Краснодар Краснодар 2 3
11 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2 3
12 Динамо Москва Динамо Москва 2 1
13 Уфа Уфа 2 0
14 Оренбург Оренбург 2 0
15 Тамбов Тамбов 2 0
16 Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов