"Спартак" потерял Ещенко из-за травмы



Защитник "Спартака" Андрей Ещенко выбыл из строя из-за травмы, сообщают российские СМИ.

Футболист получил частичное повреждением капсулы левого коленного сустава. Эту травму он получил в матче 2-го тура чемпионата России с "Ростовом" (2:2) и был заменен на 16-й минуте. Сроки восстановления игрока составят около двух недель. Таким образом, он пропустит матчи Российской Премьер-Лиги с "Тамбовом" (27 июля) и "Динамо" (3 августа).

35-летний Ещенко выступает за "Спартак" с 2016 года. Всего за московский клуб он провел 77 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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