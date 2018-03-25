"Спартак" потерял из-за травмы еще одного игрока

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин выбыл из строя из-за травмы, сообщает официальный сайт клуба.

Футболист повредил колено в товарищеском матче за сборную России против Бразилии.

"Зобнин не летит в Санкт-Петербург на матч с французами. Он возвращается в «Спартак». Завтра мы уточним диагноз и в ближайшие дни определим тактику лечения и сроки восстановления Романа. Хочу отметить, что он повредил не то колено, которое ему оперировали в прошлом году", – сказал глава медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов.

Напомним, что ранее стало известно о тяжелой травме другого хавбека "Спартака" Джано Ананидзе.

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