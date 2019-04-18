"Спартак" потерял Кутепова из-за травмы

Теги спартак москваилья кутеповтравмы

"Спартак" потерял Кутепова из-за травмы

Защитник "Спартака" Илья Кутепов перенес операцию по поводу паховой грыжи, сообщает официальный сайт клуба.

Футболист сможет приступить к тренировкам по индивидуальной программе через две недели.

Стоит отметить, что прошлым летом Кутепов перенес операцию по поводу аналогичной травмы. Тогда он пропустил после оперативного вмешательства почти два месяца.

В нынешнем сезоне 25-летний Кутепов провел за "Спартак" 14 матчей.

Не пропустите: "Спартак" предложил свой вариант лимита на легионеров. | http://soccernews.ru

 

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" предложил свой вариант лимита на легионеров

"Спартак" предложил свой вариант лимита на легионеров

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 23 48
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 23 42
3 Краснодар Краснодар 23 42
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 23 40
5 Спартак Москва Спартак Москва 23 36
6 Ростов Ростов 23 35
7 Оренбург Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула Арсенал Тула 23 32
9 Рубин Рубин 23 30
10 Ахмат Ахмат 23 30
11 Крылья Советов Крылья Советов 23 27
12 Урал Урал 23 27
13 Динамо Москва Динамо Москва 23 25
14 Уфа Уфа 23 21
15 Анжи Анжи 23 19
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 23 13
Полная таблица

топ-5 тегов