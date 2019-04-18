"Спартак" потерял Кутепова из-за травмы

Защитник "Спартака" Илья Кутепов перенес операцию по поводу паховой грыжи, сообщает официальный сайт клуба.

Футболист сможет приступить к тренировкам по индивидуальной программе через две недели.

Илья Кутепов успешно прооперирован в Риме



Сегодня защитник «Спартака» был прооперирован по поводу правосторонней паховой грыжи.



Планируется, что футболист вернется к тренировкам по индивидуальному плану через две недели.



Желаем Илье скорейшего возвращения в строй!⚪️ pic.twitter.com/nwe9PERhf2 — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 18 апреля 2019 г.

Стоит отметить, что прошлым летом Кутепов перенес операцию по поводу аналогичной травмы. Тогда он пропустил после оперативного вмешательства почти два месяца.

В нынешнем сезоне 25-летний Кутепов провел за "Спартак" 14 матчей.

Не пропустите: "Спартак" предложил свой вариант лимита на легионеров. | http://soccernews.ru