"Спартак" потерял Кутепова из-за травмы
Защитник "Спартака" Илья Кутепов перенес операцию по поводу паховой грыжи, сообщает официальный сайт клуба.
Футболист сможет приступить к тренировкам по индивидуальной программе через две недели.
Илья Кутепов успешно прооперирован в Риме— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 18 апреля 2019 г.
Сегодня защитник «Спартака» был прооперирован по поводу правосторонней паховой грыжи.
Планируется, что футболист вернется к тренировкам по индивидуальному плану через две недели.
Желаем Илье скорейшего возвращения в строй!⚪️ pic.twitter.com/nwe9PERhf2
Стоит отметить, что прошлым летом Кутепов перенес операцию по поводу аналогичной травмы. Тогда он пропустил после оперативного вмешательства почти два месяца.
В нынешнем сезоне 25-летний Кутепов провел за "Спартак" 14 матчей.
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