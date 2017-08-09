"Спартак" потерял на длительный срок своего хавбека

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"Спартак" потерял на длительный срок своего хавбекаМосковский "Спартак" потерял на длительный срок своего полузащитника Артема Тимофеева, который получил травму в сегодняшнем матче своей команды против тульского "Арсенала".

Об этом, как информирует чемпионат.com, рассказал руководитель медицинского департамента "красно-белых" Михаил Вартапетов. Так, он рассказал: "У Тимофеева - серьезное повреждение связок левого коленного сустава. Скорее всего, это передняя крестообразная связка. Завтра мы узнаем степень тяжести и определимся с необходимостью операции. Это результат не единоборства, а неудачное движение".

Напомним, "Спартак" обыграл "Арсенал" со счетом 2:0. | soccernews.ru

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