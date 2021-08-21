"Спартак" потерял очки в матче с "Арсеналом"
Фото: твиттер "Спартака"
В рамках 5-го тура РПЛ "Спартак" сыграл вничью с тульским "Арсеналом".
"Спартак" с 7 очками идет на восьмом месте, "Арсенал" - 13-й.
"Арсенал" Тула - "Спартак" 1:1
Голы: Понсе, 76 - 0:1, Хлусевич, 82 - 1:1
"Арсенал" Тула: Коченков, Смольников, Новосельцев, Радакович, Степанов, Ткачев, Чаушич (Кангва, 84), Костадинов, Гулиев (Панченко, 75), Хлусевич, Марков (Тудорие, 46).
"Спартак": Максименко, Рассказов, Джикия, Жиго, Айртон, Бакаев, Мирзов, Ломовицкий (Соболев, 60), Зобнин, Крал (Хендрикс, 60), Понсе, Ларссон.
Читайте также: Расписание матчей 5-го тура РПЛ. | http://soccernews.ru
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