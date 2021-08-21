"Спартак" потерял очки в матче с "Арсеналом"

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"Спартак" потерял очки в матче с "Арсеналом"Фото: твиттер "Спартака"

В рамках 5-го тура РПЛ "Спартак" сыграл вничью с тульским "Арсеналом".

"Спартак" с 7 очками идет на восьмом месте, "Арсенал" - 13-й.

"Арсенал" Тула - "Спартак" 1:1

Голы: Понсе, 76 - 0:1, Хлусевич, 82 - 1:1

"Арсенал" Тула: Коченков, Смольников, Новосельцев, Радакович, Степанов, Ткачев, Чаушич (Кангва, 84), Костадинов, Гулиев (Панченко, 75), Хлусевич, Марков (Тудорие, 46).

"Спартак": Максименко, Рассказов, Джикия, Жиго, Айртон, Бакаев, Мирзов, Ломовицкий (Соболев, 60), Зобнин, Крал (Хендрикс, 60), Понсе, Ларссон.  

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