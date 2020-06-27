"Спартак" потерял очки в матче с "Уфой"

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"Спартак" потерял очки в матче с "Уфой"

В рамках 24-го тура РПЛ "Спартак" не смог обыграть "Уфу".

На данный момент "Спартак" занимает шестое место, а "Уфа" - седьмое.

"Спартак" - "Уфа" 0:0

"Спартак": Максименко, Ещенко (Голосов, 84), Жиго, Маслов, Рассказов, Крал, Бакаев (Умяров, 63), Зобнин (Маркитесов, 90), Гапонов, Понсе (Мирзов, 84), Ларссон (Соболев, 63).

"Уфа": Беленов, Табидзе, Неделчару, Йокич, Сухов, Фомин, Карп, Урунов (Гиоргобиани, 81), Пуцко, Агаларов (Бизяк, 46), Козлов (Голубев, 46).  

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